Kahraman sağlık görevlisi, küçük kızı alevlerin içinden aldı

Kahraman sağlık görevlisi, küçük kızı alevlerin içinden aldı
Güncelleme:
Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde bir evde çıkan yangında 7 yaşındaki bir kız çocuğu, izinli olan ve tesadüfen bölgeden geçen bir sağlık görevlisi tarafından kurtarıldı. Richard Recinos adındaki sağlık görevlisi, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan saniyeler önce alevlerin arasından küçük kızı çekip alarak büyük bir trajediyi önledi.

Los Angeles'ta evine dönen bir sağlık görevlisi, karşılaştığı manzara karşısında düşünmeye bile fırsat bulamadı. Alevlerin hızla sardığı bir evin önünde, verandada tek başına kalan 7 yaşındaki bir kız çocuğunu gören Richard Recinos, itfaiye ekipleri bölgeye gelmeden saniyeler önce harekete geçerek küçük kızı ölümün kıyısından çekip aldı.

ALEVLERİN ORTASINDA SANİYELERLE YARIŞTI

Ailesiyle Şükran Günü yemeğinden dönen Richard Recinos, Doğu Hollywood'da ilerlerken bir evin hızla büyüyen alevler içinde kaldığını fark etti. Hiç tereddüt etmeden olay yerine koşan Recinos, verandada korku içinde bekleyen küçük Savannah'yı alevlerin giderek yaklaşmasına rağmen fark edip harekete geçti.

O anı anlatan Recinos, "Koşulları göz önünde bulundurarak hızlı bir çıkış ve kapma fırsatı gördüm ve her şey yolunda gitti," dedi.

İtfaiye henüz bölgeye ulaşmadan, saniyelerin kritik olduğu anda minik kızı bulunduğu yerden çekip alan Recinos, Savannah'yı güvenli bir noktaya taşıdı. Dakikalar sonra gelen itfaiye ekipleri ise evdeki diğer aile bireylerini kurtardı.

Hastaneye kaldırılan Savannah'nın ayaklarında hafif yanıklar oluştuğu, tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirdiği öğrenildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

