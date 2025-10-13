Mısır'ın başkenti Kahire'de Barış Zirvesi öncesi şiddetli patlama
Mısır'da yapılacak olan tarihi Gazze Zirvesi'nden hemen önce, başkent Kahire'de bir askeri üste patlama meydana geldi. Olay, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken, patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.
Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde 20'den fazla dünya liderinin katılacağı Gazze Zirvesi öncesine Mısır'ın başkenti Kahire'de bir patlama meydana geldi.
Patlamanın olduğu nokta zirvenin yapılacağı Şarm El Şeyh bölgesine birkaç saat uzaklıkta.
MISIR ORDUSU GÜVENLİĞİ ARTIRMIŞTI
Mısır ordusu, barış zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri kapsamında Şarm El-Şeyh çevresine Rus yapımı Buk-M2E hava savunma sistemi konuşlandırmıştı.