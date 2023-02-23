Kafesinden kaçan leopar önüne gelene saldırdı: 6 yaralı, 1 ölü

Pakistan'ın başkenti Islamabad'da bir leopar sahibinin evinde bulunan kafesten kaçtı. Leopar, 6 kişiyi yaralayıp bir kişiyi öldürdü.

Islamabad sokakları dehşete düşüren anlara sahne oldu. Bir leopar sahibinin evinden kaçtı. Leoparı gören halk panikle kaçışırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

6 KİŞİ YARALANDI

Leoaparın ayrıca kendisini yakalamaya çalışan vahşi yaşam uzmanlarına da saldırıp yaraladığı belirtildi. Olay ile ilgili paylaşılan videoda leoparın duvardan atladıktan sonra yayalara saldırdığı, vahşi yaşam uzmanının ise leopara ateş ettiği görülüyor.

VAHŞİ HAYVAN BARINDIRMAK SUÇ

Uzun uğraşlar sonucu etkisiz hale getirilen leopar hayvanat bahçesine götürüldü. Pakistan'da evde vahşi hayvan beslemek suç olduğu için leoparın sahibi hakkında soruşturma açıldı.