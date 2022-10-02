Kadınların içtiği sıvının ne olduğu ortaya çıkınca yarışma yayından kaldırıldı! Büyük skandal

Bir dönem Türkiye'de de yayınlanan realiteşov Fear Factor'un ABD'de yayınlanan formatında meydana gelen skandal bir olay, üzerinden yıllar geçmesine rağmen sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi. İddiaya göre yarışmanın bir bölümünde kadın yarışmacıların önüne eşek spermi konularak, kadınların bu sıvıyı içmeleri istendi. Fakat yarışma yayınlandıktan sonra yapımcılara büyük bir tepki geldi.

İTİRAZLAR ÜZERİNE YAYINDAN KALDIRILDI

Kadınların içtiği sıvının eşek spermi olduğunun yayılmasının ardından seyircilerden büyük bir itiraz geldi ve yapımcılar eleştiri yağmuruna tutuldu. Skandal olayın ortaya çıkmasının ardından yarışmanın bir bölümü yayından kaldırıldı.

ÖDÜL OLARAK 50 BİN DOLAR KONULDU

Yarışma içeriği gereği ikizler Brynne ve Claire Odioso'nun önüne eşek spermi konuldu ve bu spermleri bitirmeleri istendi. Ödül olarak da 50 bin dolar belirlendi. Kadınlar spermleri içmeye çalıştı fakat zorlandıkları görüldü. Yarışmanın içeriğinin ortaya çıkmasının ardından ise adeta kıyamet koptu.