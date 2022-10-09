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Kadının açtığı çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda dev yılan çıktı

Dünya Haberleri

Kadının açtığı çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda dev yılan çıktı

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletindeki yıkamacıya giden ve makinelerden birine eşyalarını koymak isteyen kadın, 6 metre uzunluğunda ve 22 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen dev yılanla karşılaştı.

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde geçtiğimiz günlerde ürkütücü bir olay meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre kentte toplu yıkama yapılan bir yere giden kadın, makinelerden birini açarak çamaşırlarını atmak istedi.

Kadının açtığı çamaşır makinesinin içinde 6 metre uzunluğunda dev yılan çıktı

DEV YILAN İÇERİDE SAKLANMIŞTI

Makinenin kapağını açan kadın, karşısına çıkan manzara nedeniyle uzun süre toparlanamadı. Çünkü makinenin içerisinde dev bir yılan vardı. Önce işletmeye ardından da itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kadının açtığı çamaşır makinesinin içinde 6 metre uzunluğunda dev yılan çıktı

KISA SÜREDE GELDİLER

Suhaimi Mohd. Jamal liderliğindeki itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucunda 6 metre ve 22 kilo ağırlığında olduğu hesaplanan yılan, yeniden doğaya bırakıldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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