Kadın öğretmen öğrencilerinin babalarından aldığı teklifi açıkladı, itirafı skandal etkisi yarattı

ABD'de yaşayan coğrafya öğretmeni Natasha Coldstone, bazı öğrencilerinin babalarının, çocuklarına yüksek not vermesi için kendilerine ilişki teklifinde bulunduğunu söyledi. Genç kadının sözleri tepki çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde Coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Natasha Coldstone'nin itirafı akıllara durgunluk verdi.

"BANA İLGİ GÖSTERİYORLAR"

Natasha Coldstone bazı öğrencilerinin babalarının kendisine ilgi gösterdiğini ve kendisinin bu kişiler arasından seçtikleriyle ilişki yaşadığını dile getirdi. Natasha'nın işin eğitim boyutuyla ilgili yaptığı itiraf ise adeta skandal etkisi yarattı.

"YÜKSEK NOT VERMEMİ İSTİYORLAR"

Natasha öğrencilerinin babalarının kendisine ahlaksız tekliflerde bulunduğunu ve ilişki karşılığında çocuklarına daha yüksek not istediklerini dile getirdi.

Öğretmen, 'Her teklif aldığımda kenara bir dolar koysaydım şimdiye çoktan zengin olmuştum." ifadelerinde bulundu. Coldstone, bazı öğrencilerin babalarının kendisine para teklif ettiğini de iddia etti.