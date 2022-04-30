Kadın masör, para karşılığında müşterisiyle cinsel ilişkiye girerken patronuna yakalandı

Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan ve New York'taki bir masaj salonunda çalışmaya başlayan Nicole Doshi isimli kadın, illegal şekilde fuhuş yaptığı masaj salonunda patronuna yakalandı.

"BANA BİR MÜŞTERİ TEKLİF ETTİ"

Olay hakkında konuşan Doshi, "Çalıştığı yer New York'ta kalabalık bir cadde üzerindeki güzellik merkeziydi. Bir gün güzellik merkezinde oturduğu sırada müşteri geldi ve elini bacağıma koydu. Ne yapmak istediğini sorduğumda ise cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Para karşılığında ilişki yaşadık" dedi.

"ONDAN SONRA DİĞER MÜŞTERİLERE TEKLİF ETTİM"

Daha sonra bu durumu devamlı hale getirdiğini belirten Doshi, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu olaydan sonra tam bir yıl boyunca güzellik merkezine gelen tüm erkeklere para karşılığında cinsel ilişki teklif ettim. Bazıları kabul ediyordu, bazıları da etmiyordu. Son müşteriyle ilişkiye yaşadığımız sırada ise patrona yakalandım."

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