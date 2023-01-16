Kaderine aynı son yazılmış! 72 kişinin öldüğü uçak kazasında şaşırtan detay

Dün Nepal'de düşen ve 72 kişinin hayatını kaybettiği uçağın yardımcı pilotu Anju Khatiwada'nın kocasının da eski pilot olduğu ve 17 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Dünya dün Nepal'den gelen haberle sarsıldı. Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü. Uçakta bulunan 68 kişi hayatını kaybederken kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

17 YIL ÖNCE KOCASI DA UÇAK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Uçağın yardımcı pilotuyla ilgili detay ise yürek burktu. 2006 yılında 44 yaşındaki Anju Khatiwada'nın kocası Dipak Pokhrel'in kullandığı küçük uçak kalkıştan bir kaç dakika sonra düştü. Kazada Dipak Pokhrel hayatını kaybetti.

HALA ULAŞILAMADI

Sigortanın verdiği para ile kocasının izinden gitmek isteyen Anju, uçuş kursuna gitti ve pilot oldu. 72 kişiye mezar olan uçağın kaptan pilotu Kamal K.C'nin cesedine ulaşılırken Kathiwada'nın cesedine hala ulaşılamadı.