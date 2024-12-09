Esad da artık mülteci oldu

Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler yalnızca 12 gün içinde 61 yıllık Baas rejimini devirdi. Muhaliflerin hamlesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkeden kaçmasına neden oldu.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Esad'ın uçağının radardan kaybolduğu ve düşmüş olabileceği iddialarının ortaya atıldığı dakikalarda ise beklenen açıklama Kremlin'den geldi.

ESAD VE AİLESİNE SIĞINMA HAKKI VERİLDİ

Rus resmi haber ajansı TASS dün Kremlin'den üst düzey bir yetkiliye dayandırarak "Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı" haberi geçti. TASS ayrıca Esad ve ailesine "insani gerekçelerle" sığınma hakkı verildiğini söyledi.

MİLYONLARCA SURİYELİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR

Açıklama, muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Suriye'nin eski cumhurbaşkanının nerede olduğuna dair spekülasyonlara son verdi. Bu açıklamalarla mülteci durumuna düşen Esad, rejim yüzünden ülkeden kaçan milyonlarca Suriyeliyle aynı durumu yaşamaya başlarken, gelişmeleri okuyan herkes "Kadere bak" yorumlarında bulundu.

RUSYA'DAKİ LOKASYONLARI BİLİNMİYOR

CNN International'ın Rusya muhabirinin canlı yayında bildirdiğine göre Moskova'daki Suriye büyükelçiliğini Rus askerleri devraldı. Büyükelçilikteki Suriye bayrağı ise indirildi. Wall Street Journal Esad'ın eşi ve çocuklarının Moskova'ya muhaliflerin başlattığı operasyonun üçüncü gününde Moskova'ya gittiğini yazmıştı. Esad ve ailesinin Rusya'daki tam lokasyonu ise bilinmiyor.

"GÖREVİNİ BIRAKARAK ÜLKEYİ TERK ETTİ"

Daha önce, Rus dışişleri bakanlığı Esad'ın "cumhurbaşkanlığından istifa etmeye karar verdiğini ve ülkeyi terk ettiğini, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi talimatını verdiğini" duyurmuştu. Suriye'de iki önemli askeri üssü bulunan Rusya, Esad'ın sadık bir müttefiki ve onu iktidarda tutmak için Suriye'nin 13 yıllık iç savaşına müdahale etmişti. Pazar sabahı erken saatlerde, savaşçıları direniş göstermeden şehre girdikten sonra İslamcı militan grup Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) ve müttefikleri "zorba Beşar Esad kaçtı" demişti.

TRANSPONDER SİNYALİ KAPATILDI MI?

Esad'ın Pazar günü erken saatlerde Şam havaalanından bir Suriye Hava Yolları uçağına bindiğini söylediği yönündeydi. Suriye Hava Yolları'na ait bir Ilyushin Il-76T kargo uçağının yerel saatle 03.59'da havaalanından açıklanmayan bir varış noktasıyla havalandığını belirtildi.Flightradar24'ün verilerine göre, uçak başlangıçta Esad'ın Alevi mezhebinin kalesi olan ve aynı zamanda iki önemli Rus askeri üssüne doğru uçtu. Ancak Humus'un üzerinden uçtuktan sonra uçak U dönüşü yaptı ve irtifa kaybederken tekrar doğuya doğru uçmaya başladı. Uçağın sinyali, Humus'un yaklaşık 13 km batısında kayboldu. Dün "Esad'ın uçağının düşmüş olabileceği" iddiaları dolandı ancak uzmanlar uçağın transponder sinyalinin bilinçli olarak kapatıldığı üzerinde durdu.

TRANSPONDER SİNYALİ NEDİR?

Transponder sinyali çeşitli hava araçlarında bulunan, radar sorgulamasına cevap vermek için tasarlanmış ve hava aracının yer, hız gibi temel bilgilerini radyo frekanslarına yanıt olarak trafik kontrolörlerine ileten, uçağın en önemli iletişim sistemini oluşturan elektronik cihazdır.