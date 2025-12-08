Haberler

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Suudi Arabistan, 2026 Hac dönemi öncesi dikkat çeken bir karar aldı. Kabe'de Mescid'i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de fotoğraf ve video çekimini yasakladı. Kararın, hacıların mahremiyetini ve ibadetin manevi yoğunluğunu korumak amacıyla alındığı belirtildi.

  • Suudi Arabistan yönetimi, Mekke'deki Kabe'de Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin tüm alanlarında fotoğraf ve video çekimini yasakladı.
  • Yasağa uymayan ziyaretçiler hakkında işlem yapılacak ve izinsiz çekimde kullanılan cihazlara el konulacak.
  • Yasak, 2026 Hac dönemi öncesinde alınan bir kararla uygulanacak.

Suudi Arabistan yönetimi, 2026 Hac dönemi öncesinde aldığı kararla Mekke'deki Kabe'de Mescid-i Haramve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin tüm alanlarında fotoğraf ve video çekimini yasakladı.

KABE'DE FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ YASAKLANDI

Karar, hacıların mahremiyetini koruma ve ibadet anında manevi huzuru sağlama amaçlarını taşıyor. Yönetim, bu adımın kutsal mekanların saygınlığını muhafaza etme ve ibadetlerin sükûnet içinde yerine getirilmesine olanak tanıma hedefini taşıdığını bildirdi.

Bu düzenlemeyle birlikte, yasağa uymayan ziyaretçiler hakkında işlem yapılacağı açıklandı. Hükümet, izinsiz fotoğraf ve video çekiminde kullanılan cihazlara el konulacağını ve kural ihlali yapanlar hakkında yasal sürecin başlatılacağını duyurdu.

Yorumlar (19)

Haber Yorumlarımustafa:

ilk defa doğru bir karar almış Arabistan hükumeti. reklam sevdası için gidenler gitmez artık.

Yorum Beğen410
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGAGS:

artık şov yapamayacakları için hacca giden sayısında yarı yarıya düşüş gözlemlenecektir.. :D

Yorum Beğen239
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıADEM YILMAZER:

Bütün hacılarda şov yapmaya gidiyodu ya. Espiri yaptığınımı sanıyosun. Adam şov yapmak için sosyal medya beğenisi için 500 bin harcayacak öylemi.Sırf hacılara laf atmak için yazmışsın.

yanıt71
yanıt54
Haber YorumlarıMete Halıcı :

Ç...Ü...Ş. Sana başkada bişey denmez.

yanıt7
yanıt4
Haber YorumlarıRecep Karanfil:

Çok geç gelen, yerinde bir karar. Bazı sosyal hacılarımız!! üzülecek ama:(

Yorum Beğen232
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

"Kabe'den şu aileye Selamlar" yazılı kağıt şovlarından Gına gelmişti artık,,,! ibadet edin milletin gözüne sokmayın gelinceye kadar lütfen

Yorum Beğen202
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
