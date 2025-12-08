Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Suudi Arabistan yönetimi, 2026 Hac dönemi öncesinde aldığı kararla Mekke'deki Kabe'de Mescid-i Haramve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin tüm alanlarında fotoğraf ve video çekimini yasakladı.

KABE'DE FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ YASAKLANDI

Karar, hacıların mahremiyetini koruma ve ibadet anında manevi huzuru sağlama amaçlarını taşıyor. Yönetim, bu adımın kutsal mekanların saygınlığını muhafaza etme ve ibadetlerin sükûnet içinde yerine getirilmesine olanak tanıma hedefini taşıdığını bildirdi.

Bu düzenlemeyle birlikte, yasağa uymayan ziyaretçiler hakkında işlem yapılacağı açıklandı. Hükümet, izinsiz fotoğraf ve video çekiminde kullanılan cihazlara el konulacağını ve kural ihlali yapanlar hakkında yasal sürecin başlatılacağını duyurdu.