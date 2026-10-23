Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Jude Bellingham, Real Madrid ile sözleşme uzatmak için masaya oturdu: Hedef 2031

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jude Bellingham, Real Madrid ile sözleşme uzatmak için masaya oturdu: Hedef 2031
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın Real Madrid ile sözleşmesini uzatmak için olumlu görüşmeler yaptığı, yeni anlaşmanın 2031'e kadar sürebileceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, Real Madrid ile sözleşmesini uzatmak için olumlu görüşmeler yaptı.

23 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesinin bitmesine iki buçuk yıldan biraz fazla süre kaldı. Taraflar anlaşırsa Bellingham geleceğini uzun vadeli olarak İspanyol kulübüne bağlamış olacak. İspanyol basını yeni sözleşmenin 2031'e kadar süreceğini yazıyor.

Bellingham, 2023'te 103 milyon euro bonservisle Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Oyuncu İspanyol devinin formasıyla 152 maçta 49 gol attı.

İlk sezonunda 28 lig maçında 19 gol ve 6 asistle oynayan Bellingham, Real Madrid'in La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında önemli rol üstlendi. Sonraki sezonlarda gol sayısı düşse de oyun kurucu yönüyle öne çıktı.

Jose Mourinho yönetimindeki bu sezona 9 maçta 3 gol ve 3 asistle başlayan Bellingham, yazın oynanan Dünya Kupası'nda da 7 gol atmış, üçüncü olan İngiltere'nin yılın oyuncusu seçilmişti.

Kaynak: BBC

BBC
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı! İstanbul için saat verildi
Beyazıt Öztürk’ün özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu

Beyaz'ın özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Babacan'dan çarpıcı hesap: Büyük bir felaket var

Ali Babacan'dan çarpıcı hesap: Büyük bir felaket var
Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira

Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira
Girne'deki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı! Mürettebat 'Gemi batacak' demiş

Ses kayıtları ortaya çıktı! Mürettebat kendi arasında bunları konuşmuş
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım

Sarıgül'e şok üstüne şok! Malum görüntü için düğmeye basıldı

Rusya ve Ukrayna arasında kısmi ateşkes sağlandı: 29 Ekim'de başlıyor

Açıklama Beyaz Saray'dan: Beklenen ateşkes 29 Ekim'de

Milas Belediyesi'nde 2,5 milyar liralık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi

2,5 milyarlık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan ve oğlu adliyede