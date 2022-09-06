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Johnson, Başbakanlık konutundan ayrıldı

Dünya Haberleri

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu sabah veda konuşmasını yaparak İngiltere Başbakanlık Konutu olan 10 Downing Street'ten ayrıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu sabah veda konuşmasını yaparak İngiltere Başbakanlık Konutu olan 10 Downing Street'ten ayrıldı. Başbakan olarak son konuşmasında Johnson evcil hayvanları Dilyn ve Larry'e bakıcılık yapanlara teşekkür ederek "Dilyn ve Larry ara sıra yaşadıkları zorlukları arkalarında bırakabiliyorlarsa Muhafazakar Parti de bırakabilir" dedi.

Başbakanlık görevini devretmek için Kraliçe Elizabeth'in dinlendiği İskoçya'daki kraliyet konutlarından biri olan Balmoral Kalesi'ne gidecek olan Johnson, veda konuşmasının ardından Downing Street konutundan alkışlarla ayrıldı. Veda konuşmasında hükümetinin gerçekleştirdiği Brexit, Kovid-19 aşılama kampanyası ve Ukrayna savaşına gibi önemli kilometre taşlarına değinen Johnson köpekleri Dilyn ve Larry üzerinden partisine mesaj verdi. Johnson konuşmasında "Köpek Dilyn de dahil olmak üzere son üç yılda bana ve aileme çok iyi baktığınız için bu binada arkamdaki herkese teşekkür ederim. Dilyn ve Larry ara sıra yaşadıkları zorlukları arkalarında bırakabiliyorlarsa Muhafazakar parti de bırakabilir" dedi.İngiltere'nin üçüncü kadın Başbakanı Liz Truss, Kraliçe Elizabeth'le görüşmek için İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne gitmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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