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BBC

Joe Biden'ın adaylığına muhalefet büyüyor

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ABD medyasına göre, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın Demokratların adayı olarak yarışmasına yönelik muhalefet büyüyor. Eski ABD Başkanı Barack Obama da Biden'ın şansının giderek azaldığını bildirdi. Anketlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın Biden'ın beş puan önünde olduğu görülüyor.

ABD medyasına göre, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın Demokratların adayı olarak yarışmasına yönelik muhalefet büyüyor.

Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre, eski ABD Başkanı Barack Obama da "Biden'ın şansının giderek azaldığını" bildirdi ve ABD Başkanı'nın tekrar aday olmasına yönelik çekincelerini dillendirdi.

Obama'nın sözcüsü ise iddiayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

BBC'ye konuşan bir Demokrat Parti yetkilisi de parti içerisinde birçok kişinin, "Biden'ın çekilmesinin kaçınılmaz olduğunu" düşündüğünü aktardı.

Öte yandan BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News kanalının yer verdiği bir ankette, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın, Joe Biden'ın beş puan önünde olduğu görülüyor.

Anketlerde Trump'ın öne geçerek arayı birkaç puan açması, Biden üzerindeki 'adaylıktan çekil' baskısını güçlendiriyor.

Biden'ın kampanya ofisi ise Demokrat Parti saflarındaki itirazların "temelsiz olduğunu" ve Biden'ın adaylığının devam ettiğini dile getiriyor.

Öte yandan ABD medyası, Demokratların önde gelen isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ve kongre üyeleri Hakeem Jeffries ve Chuck Schumer'ın Biden'ın adaylığına muhalefet ettiğini duyurdu.

CNN kanalı, Pelosi'nin Biden ile görüşerek, "anket sonuçlarının kazanamayacağını gösterdiğini" söylediğini ileri sürdü.

Geçtiğimiz haftalarda Demokrat Parti'den 20 civarı siyasetçi, Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı yapmıştı.

Bunlar arasında olan California'dan kongre üyesi Adam Schiff, "Başkan'ın Trump'ı yenebileceğinden oldukça şüpheliyim" dedi.

Haberlere göre önde gelen Demokrat Partili isimler, Biden'a adaylığını gözden geçirme çağrısını yapıyor.

BBC'ye konuşan Demokrat Partili kaynak ise "Hepimiz kaçınılmaz kararı bekliyoruz" yorumunu yaptı.

BBC Radio 4'e konuşan bir diğer Demokrat Partili kongre üyesi Adam Smith de benzer bir tablo sundu. Smith, Biden'ın adaylığında "sona yaklaşıldığını" dile getiriyor.

27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında Biden'ın sergilediği zayıf performans, ABD Başkanı'nın yaşının ilerlemiş olduğu ve başkanlık yarışından çekilmesi gerektiği görüşlerini kuvvetlendirmişti.

BBC

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