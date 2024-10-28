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Joe Biden, Başkanlık Seçimi İçin Erken Oy Kullanacak

Joe Biden, Başkanlık Seçimi İçin Erken Oy Kullanacak
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ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimi için erken oy kullanacağını açıkladı. Oyunu Wilmington, Delaware'de kullanacak.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimi için erken oy kullanacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi için bugün erken oy kullanacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, bugün erken oy kullanacağı bildirildi. Açıklamada, Biden'ın, oyunu Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde kullanacağı bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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