Joe Biden, Başkanlık Seçimi İçin Erken Oy Kullanacak
ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimi için erken oy kullanacağını açıkladı. Oyunu Wilmington, Delaware'de kullanacak.
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimi için erken oy kullanacak.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi için bugün erken oy kullanacak.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, bugün erken oy kullanacağı bildirildi. Açıklamada, Biden'ın, oyunu Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde kullanacağı bilgisi de paylaşıldı.