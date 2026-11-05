JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisini İran'la savaşa bağladı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçi Parti'nin kaybetmesinin nedeni İran'la savaş" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Vance, Cumhuriyetçilerin yenilgisine İran'la savaş ve İsrail'le ilişkilerin neden olduğunu belirterek, "Kaybetmemizin nedeni savaştır. Bunu ABD Başkanı Donald Trump da bizzat dile getirdi" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Partiden uzaklaşan seçmenleri yeniden kazanmak için bir anket uzmanıyla görüştüğünü kaydeden Vance, çözüm için 4 madde paylaştı. Vance bu maddelerin, 'İran'la savaşa son verilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanılması, 'önce Amerika' anlayışının benimsenmesi ve İsrail ile olan ilişkilerin değiştirilmesi' olduğunu aktardı.

Seçimlerle ilgili kendilerini daha önce uyaranlara 'Kızmakta sonuna kadar haklısınız' diye seslenen Vance, bu kişilere 'öfkeyi bir kenara bırakıp ABD'yi kurtarma işine geri dönme' çağrısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı