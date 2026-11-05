Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisini İran'la savaşa bağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisini İran'la savaşa bağladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kongre ara seçimlerindeki Cumhuriyetçi yenilgisinin nedenini İran'la savaş ve İsrail'le ilişkiler olarak açıkladı. Vance, seçmenleri yeniden kazanmak için savaşın sona ermesi ve hayat pahalılığına odaklanma dahil 4 maddelik çözüm önerisi paylaştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçi Parti'nin kaybetmesinin nedeni İran'la savaş" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Vance, Cumhuriyetçilerin yenilgisine İran'la savaş ve İsrail'le ilişkilerin neden olduğunu belirterek, "Kaybetmemizin nedeni savaştır. Bunu ABD Başkanı Donald Trump da bizzat dile getirdi" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Partiden uzaklaşan seçmenleri yeniden kazanmak için bir anket uzmanıyla görüştüğünü kaydeden Vance, çözüm için 4 madde paylaştı. Vance bu maddelerin, 'İran'la savaşa son verilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanılması, 'önce Amerika' anlayışının benimsenmesi ve İsrail ile olan ilişkilerin değiştirilmesi' olduğunu aktardı.

Seçimlerle ilgili kendilerini daha önce uyaranlara 'Kızmakta sonuna kadar haklısınız' diye seslenen Vance, bu kişilere 'öfkeyi bir kenara bırakıp ABD'yi kurtarma işine geri dönme' çağrısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 170 sitede yayınlandı.
Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

İranlı oyuncunun babasına vedası! Başörtüsü takmadı, tabutu omuzladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

Diana'dan Madonna'ya uzanan bir devrin sonu! John Frieda öldü
Taylor Red grubunun üyesi Nicole Taylor 35 yaşında hayatını kaybetti

Kanser dokuz ay sonra geri döndü! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez

Mağlubiyetin ardından resmen çıldırdı
Emir Can İğrek'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Hastanede yatan annesi için şarkı söyledi, gözyaşlarını tutamadı
Arda Güler'siz Real Madrid, AEK'yi zor da olsa yendi

Arda Güler dinlendirildi, Mourinho öldü öldü dirildi! İşte sonuç
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin

Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
MasterChef'te Ayşe ve Şadi kavga etti! Mehmet Şef ikisini de stüdyodan kovdu

MasterChef'te büyük kavga! Mehmet Şef kapıyı gösterdi