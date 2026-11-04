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JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisini İran savaşına bağladı

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JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisini İran savaşına bağladı
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Vance, X'teki uzun gönderisinde ABD'nin İran'daki savaşının Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisinde baş rol oynadığını söyledi. Vance kaybetmelerinin nedeninin savaş olduğunu belirtirken, Trump'ın da İran yüzünden kaybettikleri görüşünde olduğunu ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki yenilgisine ilişkin X platformunda paylaştığı uzun bir gönderide, ABD'nin İran'daki savaşının partinin mağlubiyetinde baş rol oynadığını yol söyledi. Vance "Kaybetmemizin nedeni savaş" dedi."Neden kaybettiğimizi herkes biliyor. Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğimize dair yapılacak her türlü dürüst tartışma da buradan başlamalı" ifadelerini kullandı.Vance, asıl sorunun, Cumhuriyetçilerin sandığa gitmemesi değil, 2024'te Trump/Vance ikilisine oy veren pek çok kişinin bu seçimde Demokratlara oy vermiş olması olarak tanımladı.Vance, güncel anketlere atıfta bulunarak, eski Trump seçmenlerinin en çok önem verdiği konuların; Cumhuriyetçilerin İran'daki savaşı sona erdirmesi, enflasyona ve hayat pahalılığına odaklanması, "önce Amerika" anlayışını benimsemesi ve ABD'nin İsrail ile olan ilişkisini değiştirmesi olduğuna işaret etti.JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın da İran yüzünden kaybettikleri görüşünde olduğunu da ifade etti.İran tarafında da seçim sonuçları, Donald Trump'ın savaş politikalarına yönelik halk tepkisi olarak yansıtıldı.İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Amerikalıların "savaşa hayır" dediğini savunurken, İran medyası ise Tahran ile girilecek yeni bir askeri çatışmanın giderek artan siyasi bedeline dikkat çekti.'Neredeyse yok oluş seviyesinde bir yenilgi'Cumhuriyetçi Parti'nin kalelerinden olan Florida'da Vali Ron DeSantis, partinin "neredeyse yok oluş seviyesinde" bir yenilgi yaşadığını ifade etti.Sonuçların ABD siyasetinde "muazzam" bir etkisi olacağına işaret eden DeSantis, "bir ara seçim için muhtemelen siyasi açıdan en kötü senaryo" değerlendirmesini yaptı."Daha kötü olabileceğini biliyorduk ancak çoğumuz durumun bu denli kötü olacağını tahmin etmemiştik" dedi.

BBC
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