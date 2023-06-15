Japonya Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı

p>Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin bugün Japon Denizi yönünde iki balistik füze fırlattığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Kuzey Kore tarafından yaklaşık 12 dakika arayla atılan iki balistik füzenin 11 dakika boyunca 50 kilometre rakımda seyrettikten sonra Japon Denizi'ne düştüğünü belirtti. Açıklamada, birinci füzenin 850 km yol aldığı, ikinci füzenin ise 900 km yol aldığı vurgulandı.