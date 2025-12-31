Haberler

Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 19,3 kilometre olarak ölçüldü ve tsunami uyarısı yapılmadı.

JAPONYA'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Iwate eyaletinin Noda bölgesinin doğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu. Kıyıya 91 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliğinin ise 19,3 kilometre olduğu bildirildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, henüz can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

