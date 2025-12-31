Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 19,3 kilometre olarak ölçüldü ve tsunami uyarısı yapılmadı.
JAPONYA'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Iwate eyaletinin Noda bölgesinin doğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu. Kıyıya 91 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliğinin ise 19,3 kilometre olduğu bildirildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, henüz can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.
