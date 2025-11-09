Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Iwate eyaletinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olarak belirlendi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadığı doğrulandı. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı. 6.8 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya