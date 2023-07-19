Japonya'nın Fukuşima Nükleer Atık Suyu Kararı ABD'nin Provokasyonu

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster, Japonya'nın Fukuşima nükleer atık suyunu denize boşaltma kararının aslında ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırmak için yaptığı teşvik ve provokasyonun bir sonucu olduğunu söyledi. Doster ayrıca, Japonya'yı planın detaylarını uluslararası kurumlar ve diğer ülkelerle şeffaf bir şekilde paylaşmadığı için eleştirdi.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster, Japonya'nın Fukuşima nükleer atık suyunu denize boşaltma kararının aslında ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırmak için yaptığı teşvik ve provokasyonun bir sonucu olduğunu söyledi.

SES 1 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi:

"Dünyada çevrenin, doğanın, okyanusların, temizliğin, sürdürülebilir kalkınmanın, doğayla barışık sanayileşmenin bu kadar öne çıktığı bir ortamda, Japonya'nın, hiç öyle gerilere gitmeye gerek yok, geçtiğimiz yıllarda Fukuşima nükleer santralinde yaşadığı felaketten sonra, bu işte böylesine adımlar atması, sadece Japonya'nın işi değil de, asıl ABD'nin bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma çabası gibi geliyor bana."

Doster ayrıca, Japonya'yı planın detaylarını uluslararası kurumlar ve diğer ülkelerle şeffaf bir şekilde paylaşmadığı için eleştirdi.

SES 2 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi:

"Şimdi Japonya gibi nükleer santraller konusunda deneyimli olan, bu konularda teknolojisi olan, üstelik bu konularda başı da ağrımış bir ülkenin elbette hem iyi komşuluk ilişkisi gereği, hem de uluslararası anlaşma ve sözleşmeler gereği bu gelişmeleri komşu ülkelerle paylaşması gerekirdi. Paylaşmaması büyük yanlışlıktır, büyük hatadır, büyük eksikliktir."

Japon hükümeti Ocak ayında, enkaz halindeki Fukuşima Daiichi nükleer santralinden çıkan radyoaktif atık suyu bu yıl Pasifik Okyanusu'na boşaltacağını açıklamıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

(XHTV)