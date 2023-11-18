Japonya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivil kayıpların önlenmesini istiyor

Japonya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları hakkında, 'askeri operasyonlarda sivil kayıpların önlenmesi için tüm önlemlerin alınması gerekli' olduğunu bildirdi. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, hayatını kaybedenlerin sayısının giderek yükseldiğini belirterek, insani durumun daha da kötüye gitmesinden derin endişe duyduklarını söyledi.

Japonya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları hakkında, "askeri operasyonlarda sivil kayıpların önlenmesi için tüm önlemlerin alınması gerekli" olduğunu bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nden ülkesine dönmesi sonrası Tokyo'da basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına yönelik Bakan Kamikawa, hayatını kaybedenlerin sayısının giderek yükseldiğini belirterek, insani durumun daha da kötüye gitmesinden derin endişe duyduklarını söyledi.

Kamikawa, "Rehinelerin serbest bırakılması, tarafların uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etmesi, askeri operasyonlarda sivil kayıpların önlenmesi için tüm önlemlerin alınmasının gerekli olduğuna inanıyoruz" dedi.

"İlgili tüm tarafları, uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka uymaya çağırmaya devam edeceğiz." diyen Kamikawa, tansiyonun düşürülmesi için çalışmayı ve uluslararası kuruluşlarla iletişimi sürdüreceklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.