Japonya: Fukuşima yakınlarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 2 milyondan fazla ev elektriksiz kaldı

Japonya'da Fukuşima açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem, ülkede 2 milyon evin elektriğinin kesilmesine yol açtı.

Başbakan Fumio Kişida hükümetin hasar tespit çalışmasına başladığını duyurdu.

Kamu yayıncısı NHK, bazı bölgelerde depremin ayakta durulamayacak kadar titreşime yol açtığını aktardı.

Ülkenin kuzeydoğu sahillerinin bir kısmı için bir metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yapıldı

Reuters ve AFP ajansları, henüz ölü veya yaralı konusunda bir bilgi olmadığını aktarıyor.

Deprem yerel saatle 23:36'da, Türkiye saatiyle 17:36'da, 60 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Enerji şirketi TEPCO, elektriği kesilen hanelerin 700 bininin başkent Tokyo'da olduğunu söyledi.

Japonya nükleer denetleme kurumu, 11 yıl önce bir deprem sonucu büyük bir nükleer kazanın yaşandığı Fukuşima santralinin durumunun da kontrol edildiğini ve bir sorun tespit edilmediğini duyurdu.

11 Mart 2011'de gerçekleşen 9,0 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami yaklaşık 18 bin 500 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Sık sık depremlerin yaşandığı Japonya, dünyanın en sıkı inşaat kurallarına sahip ülkeleri arasında. Bu nedenle 7'nin üzerindeki depremlerde bile can kaybı yaşanmayabiliyor.

Yetkililer bugünkü depremin ardından Fukuşima, Miyagi ve Yamagata'da artçı sarsıntılar gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.