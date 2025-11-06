Japonya, Fukuşima'daki Sızıntının Ardından Yeni Nükleer Reaktör İnşası İçin Araştırmalara Başladı

JAPONYA'nın Fukuşima Daiichi Santrali'nde yaşanan radyoaktif sızıntının ardından ilk kez yeni bir nükleer reaktör inşası için saha araştırması başlattığı bildirildi.

Kansai Electric Power (KEPCO) firması, Fukui eyaletinde Mihama Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede yeni bir nükleer reaktör inşasını değerlendirmek üzere incelemelere başladıklarını açıkladı. Böylece Japonya, 2011 depreminde hasar gören ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima Daiichi Santrali'nde yaşanan radyoaktif sızıntının ardından ilk kez yeni bir nükleer reaktör inşası için saha araştırması başlatmış oldu. Araştırma kapsamında 2030'a kadar Mihama Nükleer Santrali'nin içinde ve dışında bulunan iki bölgedeki jeolojik ve topoğrafik koşullar incelenerek yeni bir reaktör inşasının uygunluğunun değerlendirileceği kaydedildi. KEPCO'nun kararını, projenin karlılığını ve Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NRA) politikalarını dikkate alarak vereceği belirtildi.