Haberler

Japonya, Fukuşima'daki Sızıntının Ardından Yeni Nükleer Reaktör İnşası İçin Araştırmalara Başladı

Japonya, Fukuşima'daki Sızıntının Ardından Yeni Nükleer Reaktör İnşası İçin Araştırmalara Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kansai Electric Power (KEPCO) firması, Fukuşima Daiichi Santrali'nde yaşanan radyoaktif sızıntının ardından ilk kez yeni bir nükleer reaktör inşası için saha araştırmalarına başladı. 2030'a kadar yapılacak incelemelerde Mihama Nükleer Santrali çevresindeki jeolojik ve topoğrafik koşullar değerlendirilecek.

JAPONYA'nın Fukuşima Daiichi Santrali'nde yaşanan radyoaktif sızıntının ardından ilk kez yeni bir nükleer reaktör inşası için saha araştırması başlattığı bildirildi.

Kansai Electric Power (KEPCO) firması, Fukui eyaletinde Mihama Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede yeni bir nükleer reaktör inşasını değerlendirmek üzere incelemelere başladıklarını açıkladı. Böylece Japonya, 2011 depreminde hasar gören ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima Daiichi Santrali'nde yaşanan radyoaktif sızıntının ardından ilk kez yeni bir nükleer reaktör inşası için saha araştırması başlatmış oldu. Araştırma kapsamında 2030'a kadar Mihama Nükleer Santrali'nin içinde ve dışında bulunan iki bölgedeki jeolojik ve topoğrafik koşullar incelenerek yeni bir reaktör inşasının uygunluğunun değerlendirileceği kaydedildi. KEPCO'nun kararını, projenin karlılığını ve Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NRA) politikalarını dikkate alarak vereceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
İBB soruşturmasında 4 gazeteci ifade vermek için emniyete götürüldü

Sabah saatlerinde evlerinden alınan 4 gazeteci emniyete götürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Banu Alkan kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı: Pırlantamı kaybettim

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
Banu Alkan kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı: Pırlantamı kaybettim

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Muslera'dan Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda flaş paylaşım

Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda telefona sarıldı
Mamdani'nin sarf ettiği cümle Trump'ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama

Müslüman başkanın sarf ettiği cümle Trump'ı küplere bindirdi
New York'un en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?

Kentin en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?
Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu

Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu
Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
Wilma Elles doğum sonrası formda kalma sırrını açıkladı

Bu kadar kısa sürede nasıl başardı? Sırrı duyanları şaşırttı
Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor

Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor
Meksika Devlet Başkanı yaşadığı taciz olayıyla ilgili konuştu: Başkana bunu yaparlarsa...

Tacize uğrayan Devlet Başkanı konuştu: Başkana bunu yaparlarsa...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.