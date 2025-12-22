Japonya, dünyanın en büyük nükleer santralini açıyor
Japonya, atıl konumda olan Kaşivazaki-Kariva nükleer enerji santralinin bir reaktörünü yeniden devreye alma kararı aldı. Tokyo Electric Power Company, gerekli altyapı çalışmalarını tamamladı.
JAPONYA, atıl durumda olan dünyanın en büyük nükleer enerji santralini yeniden faaliyete geçirme kararı aldı.
Kaşivazaki-Kariva santraline ev sahipliği yapan Niigata eyalet meclisi, işletmeci firma Tokyo Electric Power Company'nin (TEPCO) yedi reaktörden birini yeniden faaliyete geçirmesinin önünü açan tasarıyı onayladı. Japon basını, şirketin 6 numaralı reaktörü 20 Ocak'ta yeniden devreye almayı planladığını duyurdu. TEPCO, tesiste yeni deniz duvarları, su geçirmez kapılar, mobil jeneratörler ve gelişmiş filtreleme sistemleri kurulduğunu açıkladı.