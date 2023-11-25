Japonya Dışişleri Bakanı İsrail-Hamas Uzlaşısını Destekliyor

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşı kapsamında Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesine ilişkin, 'İstikrarlı bir şekilde uygulanmasını ve çatışmalara ara verilmesi durumunun sürdürülmesini umuyoruz.' dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşı kapsamında Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesine ilişkin, "İstikrarlı bir şekilde uygulanmasını ve çatışmalara ara verilmesi durumunun sürdürülmesini umuyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Kamikawa, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun giderek kötüleştiğini ve bunun bölge geneline yayılması endişesi taşıdıklarını söyleyen Kamikawa, bölgenin şiddetten arındırılmasını ve istikrara kavuşmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kamikawa, "Uzlaşının istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, rehinelerin serbest bırakılmasını ve çatışmalara ara verilmesi durumunun devam etmesini umuyoruz." diye konuştu.

"Şu an öncelikle Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi ve durumun hızla yatıştırılmasına yönelik diplomatik çabaların proaktif şekilde sürdürülmesi önemli." diyen Kamikawa, Japonya'nın, Orta Doğu'da "iki devletli çözümü" sürekli olarak desteklediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 231 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi.

Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.