Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi

Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana devam eden şiddetli kar yağışı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Niigata eyaletinde en fazla can kaybı yaşandı.

JAPONYA'da 20 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), ülke genelinde kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin son verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, ülkenin geniş kesimlerinde devam eden kar yağışı kaynaklı kazalarda can kaybının 46'ya ulaştığı bildirildi. Kar temizleme çalışmaları ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda yaralananların sayısının ise 558 olduğu kaydedildi.

Can kayıplarının en yoğun yaşandığı bölgenin 17 ölümle Niigata eyaleti olduğu belirtildi. Niigata'yı, Akita, Hokkaido ve Aomori eyaletlerinin takip ettiği aktarıldı. Vatandaşlara, kar temizleme çalışmaları sırasında güvenlik önlemlerini almaları ve mümkünse tek başlarına çalışmamaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
