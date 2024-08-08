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Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi

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Japonya'da meydana gelen 7.1'lik depremden ilk görüntüler geldi. Deprem dirençli olarak inşa edilen ülkeyi vuran sarsıntı sırasında AVM'lerdeki hiçbir ürünün yere düşmediği, insanlarınsa bulundukları yere eğilerek depremin geçmesini bekledikleri görüldü. Yine bir başka görüntüde ise ışıklarda bekleyen araçların beşik gibi sallandığı anlar yer aldı.

Doğu Asya'nın depreme dirençli olarak inşa edilen ülkesi Japonya bugün de 7.1'lik büyük bir depremle sarsıldı. Yetkililerin tsunami uyarısı da yaptıkları deprem anına ilişkin görüntüler ise izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

YERE EĞİLİP DEPREMİN BİTMESİNİ BEKLEDİLER

AVM'de bir cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde mağazalardaki ürünlerin askılarında beşik gibi sallandıkları görülürken ürünlerden hiçbirinin yere düşmediği, insanlarınsa bulundukları noktada yere eğilerek sarsıntının sona ermesini bekledikleri görüldü.

ARAÇLAR BEŞİK GİBİ SALLANDI

Öte yandan ışıklarda bekleyen bir otomobilin sürücüsü tarafından çekilen videoda, çok sayıda aracın kırmızı ışıkta bekledikleri sırada depreme yakalandıkları ve kuvvetli bir şekilde sağa sola sallandıkları görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Japonya Deprem Dünya Haberler

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