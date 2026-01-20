Haberler

Japonya'da 3 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu

Güncelleme:
Kumamoto eyaletinde bir turistik helikopter, Aso Yanardağı çevresinde uçarken kayboldu. Helikopterde bir pilot ve iki Tayvanlı yolcu bulunuyordu. İletişimin kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

JAPONYA'nın Kumamoto eyaletinde üç kişiyi taşıyan turistik helikopterin kaybolduğu bildirildi.

Japon basını, turistik bir helikopterin Kumamoto eyaletindeki Aso Yanardağı çevresinde uçmasının planlandığını duyurdu. Bir pilot ile Tayvan'dan 2 yolcunun yer aldığı helikopterin uçuş sırasında acil durum sinyali gönderdiği belirtildi. Yetkililer, yerel saatle 11.00'de helikopterle iletişimin kesildiğini ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
