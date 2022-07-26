Japonya'da şiddetli yağışlar sonucu riskli bölgelerde yaşayan 192 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da şiddetli yağışlar sonucu riskli bölgelerde yaşayan 192 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:

Japonya'nın birçok eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı. Yetkililer riskli kesimler için uyarılarda bulunurken 192 bin kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Shizuoka eyaleti başta olmak üzere Japonya'nın farklı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Hamamat Su şehrinin yerel yönetimi, afet riski taşıyan kesimlerdeki 74 bin 984 hanede yaşayan 189 bin 526 kişiye tahliye çağrısında bulundu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise su baskınları ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olma uyarısı yaptı. Kosai şehrinde de 973 hanede yaşayan 2 bin 333 kişiye yönelik tahliye emri yayınlandı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşanırken, bazı araçların yollarda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı nehirlerdeki su seviyesinin kritik düzeye yükseldiği bildirildi. Uzmanlar yeni sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı tetikte olma çağrısında bulunurken, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere muhtemel tahliye emirleri için güncel bilgileri takip etme uyarısı yapıldı.

GEÇEN HAFTA DA HAYATI FELÇ ETMİŞTİ

Şiddetli yağışlar geçtiğimiz hafta Japonya'nın Fukuoka, Saga, Oita, Yamaguchi ve Shimane eyaletlerini vurmuş, birçok bölgede sel baskınları yaşanırken, nehirlerdeki su seviyelerinin kritik düzeye ulaştığı açıklanmıştı. Yerel otoriteler riskli bölgelerdeki 220 bin hanede yaşayan 470 bin kişiye yönelik tahliye emri yayınlamıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Shizuoka Japonya su Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title