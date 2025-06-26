Japonya'da sıcak çarpması nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da sıcak çarpması nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti
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Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, 16-22 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde 18 kişinin sıcak çarpması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca 8 bin 603 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve en fazla vakanın 896 kişi ile Tokyo'da olduğu belirtildi. Vakaların yüzde 61,8'i 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu bildirildi.

JAPONYA Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, ülke genelinde 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, 16-22 Haziran arasındaki haftada ülke genelinde 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Sıcak çarpması nedeniyle 8 bin 603 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve en fazla vakanın 896 kişi ile Tokyo'da kayda geçtiği belirtildi. Açıklamada vakaların yüzde 61,8'inin 65 yaş ve üzeri olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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