Tokyo'da Tehlikeli Yakınlaşma: Yolcu Uçağı ile Özel Jet 20 Metreye Kadar Yaklaştı

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı yakınlarında, yolcu uçağı ile özel jetin havada tehlikeli şekilde yakınlaştığı bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı yakınlarında, All Nippon Airways'e ait 'Boeing 767-381ER' tipi yolcu uçağı ile Japonya Sivil Havacılık Bürosu'na (JCAB) ait 'Cessna 525C' tipi özel jet arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı. Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan Tokyo'ya giden yolcu uçağı inişe az bir zaman kala, JCAB tarafından işletilen özel jet pistten kalktı. Kalkışın ardından sağa dönen uçak, yaklaşan yolcu uçağının uçuş hattıyla kesişti. İki uçak arasındaki mesafenin 20 metreye kadar düştüğü aktarıldı.

Hava trafik kontrolü ses kayıtlarına göre, 'Boeing 767-381ER' uçağının pilotları TCAS (Trafik Çarpışma Önleme Sistemi) tarafından gönderilen bir uyarı aldı. Uyarıda, başka bir hava aracının tehlikeli biçimde yaklaştığı ve derhal kaçınma manevrası yapmaları yönünde otomatik komut verildi. Uyarının ardından yolcu uçağının hızla tırmanışa geçtiği ve sağa dönerek havalimanından uzaklaştığı kaydedildi. Uçağın, yaklaşık 15 dakika sonra da Haneda Havalimanı'na güvenli şekilde indiği belirtildi.

JCAB'ye ait özel jetin ise tırmanışını durdurduğu ve yolcu uçağının altından geçtikten sonra Tokyo Körfezi üzerindeki uçuş denetim görevini sürdürdüğü aktarıldı.

Yetkililer, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'nın olayla ilgili inceleme başlattığını ve hava trafik kontrol kayıtları ile uçuş verilerinin incelendiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı