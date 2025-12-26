Japonya'da bıçaklı saldırı: 14 yaralı

JAPONYA'nın Shizuoka eyaletinde bir fabrikada düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Japon basını, yerel saatle 16.30 sıralarında Shizuoka eyaletine bağlı Mishima kentindeki bir fabrikada bıçaklı ve spreyli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda yaralanan 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Japonya polisi ise saldırıyla bağlantılı şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.