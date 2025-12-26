Haberler

Japonya'da bıçaklı saldırı: 14 yaralı

Güncelleme:
Japonya’nın Shizuoka eyaletindeki bir fabrikada düzenlenen bıçaklı saldırı sonucunda 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

JAPONYA'nın Shizuoka eyaletinde bir fabrikada düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Japon basını, yerel saatle 16.30 sıralarında Shizuoka eyaletine bağlı Mishima kentindeki bir fabrikada bıçaklı ve spreyli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda yaralanan 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Japonya polisi ise saldırıyla bağlantılı şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
