Japonya, erken genel seçim için sandık başına gitti

Japonya'da 1200 adayın yarıştığı erken genel seçimde, Başbakan Sanae Takaichi güvenoyu arıyor. Seçim, Temsilciler Meclisi'nin 465 sandalyesi için yapılıyor.

JAPONYA'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti.

Japonya'daki genel seçimde, 1200 adayın, Japon parlamentosu Diet'in alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 465 sandalyesi için yarıştığı bildirildi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, erken genel seçimi başbakanlığı için güvenoyu olarak görüyor. 21 Ekim 2025'te göreve gelen Takaiçi, Japonya'nın ilk kadın başbakanı oldu.

