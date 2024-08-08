Japonya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Japonya'nın Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Can kaybı veya yaralanma bilgisi henüz yok.
Japonya'nın Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı, Miyazaki kenti açıklarında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yaptı. Açıklamada, "Saat 16: 52 itibariyle tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın" denildi. Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.