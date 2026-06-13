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Aras Nehri'nde kaybolan genç çoban için seferberlik: 4'üncü günde de iz yok

Aras Nehri'nde kaybolan genç çoban için seferberlik: 4'üncü günde de iz yok
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Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'u arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor. AFAD, JAK ve SAK ekipleri karadan, havadan ve su altından arama yapıyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'u arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Erzurum ve Kars'tan sevk edilen 100'ün üzerindeki uzman personel, nehir yatağı ve çevresindeki geniş arazide karadan, havadan ve su altından zamanla yarışıyor.

Olay, 10 Haziran Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Horasan ilçesine bağlı Pirali Mahallesi Akkeran (Hiran) Mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvan otlatan 17 yaşındaki Okan Koç, sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla Aras Nehri'ne girdi. Talihsiz genç, bir süre sonra akıntının güçlü olduğu bölgede gözden kayboldu.

Bölgede AFAD, JAK ve SAK ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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