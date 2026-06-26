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Japonya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
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Japonya'nın Yamanashi eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami tehlikesi bulunmuyor.

JAPONYA'da başkent Tokyo'nun batısındaki Yamanashi eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yamanashi eyaletinde yerel saatle 22.29'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ajans, 20 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından tsunami tehlikesi bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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