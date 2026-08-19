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Diyarbakır’da 2 bin 776 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi: 1 tutuklama

Diyarbakır’da 2 bin 776 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi: 1 tutuklama
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 2 bin 776 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 bin 776 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu maddelerin ticaretini ve kullanımını engellemek amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde Bağlar ilçesinde 2 şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada 2 bin 776 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğeri hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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