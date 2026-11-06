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Japonya Başbakanı Takaichi, program yoğunluğu nedeniyle COP31 zirvesine katılmayacak

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Japonya Başbakanı Takaichi, program yoğunluğu nedeniyle COP31 zirvesine katılmayacak
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Japonya hükümeti, Başbakan Sanae Takaichi'nin 11-12 Kasım'da Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'ne program yoğunluğu ve diğer nedenlerle katılmayacağını açıkladı. Japonya'yı Çevre Bakanı Hiroyoshi Sasagawa temsil edecek.

(ANKARA) - Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamındaki Liderler Zirvesi'ne katılmayacağı açıklandı.

Japonya Hükümeti, Başbakan Sanae Takaichi'nin 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne program yoğunluğu ve diğer nedenlerle katılamayacağını bildirdi. Japonya, böylece üst üste üçüncü yıl BM iklim konferansının liderler düzeyindeki toplantılarına başbakan seviyesinde katılım sağlamayacak.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesini COP31'de Çevre Bakanı Hiroyoshi Sasagawa'nın temsil edeceğini açıkladı. Kihara, Sasagawa'nın bakanlar düzeyindeki toplantıya katılacağını ve burada bir konuşma yapacağını belirtti.

Takaichi'nin yokluğunun Japonya'nın iklim diplomasisindeki konumunu etkileyip etkilemeyeceği sorulan Kihara, Çevre Bakanı'nın konferansa katılımına işaret ederek, "Bunun Japonya'nın iklim diplomasisindeki varlığının zayıflamasına yol açacağı yönünde bir endişe taşımıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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