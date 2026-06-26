Japonya Başbakanı Takaichi, IAEA Başkanı Grossi ile görüştü

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi Başbakanlık konutunda ağırladığını duyurdu. Takaichi, Grossi ile en son 2023 yılında Viyana'da düzenlenen IAEA Genel Kurulu'nda görüştüklerini hatırlatarak, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımının teşvik edilmesi konularında Japonya ile IAEA arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini beklediklerini ifade etti.

İran'ın nükleer programının da ele alındığı görüşmede Başbakan Takaichi, sorunun barışçıl çözümü için IAEA'nın doğrulama rolünün önemine dikkat çekerek, Japonya'nın bu süreçte ajansla yakın iş birliği içinde çalışmak istediğini belirtti. Açıklamaya göre, IAEA Başkanı Grossi de İran'ın nükleer sorununun barışçıl çözümünün önemli olduğunu, IAEA'nın bu sürece aktif katkı sağlarken Japonya ile yakın koordinasyon içinde olacağını aktardı.

Ayrıca görüşmede, füzyon enerjisi ve yeni nesil nükleer reaktörlerin erken dönemde hayata geçirilmesi amacıyla Japonya ve IAEA arasındaki ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı