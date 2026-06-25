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Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
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Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 51,7 km derinlikteki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

JAPONYA'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 51,7 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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