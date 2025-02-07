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Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 6 ila 6,5 büyüklüğünde deprem olma ihtimalinden bahseden Moriwaki, insanların evlerinde sığınabileceği alanlara su şişesi koyması gerektiğini belirterek, "Ayrıca bir adet çikolata, metal düdük ve tuz olmalı" dedi.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marmara'yı kapsayan depremin büyüklüğünün 6 ila 6,5 arasında olabileceğini belirten Moriwaki, depremden önce ve deprem anında neler yapılması gerektiğini de açıkladı.

JAPON DEPREM UZMANI: YANINIZDA TUZ BULUNDURUN

Moriwaki, özellikle deprem sırasında evde mahsur kalanların her zaman yanında su bulundurması gerektiğini söylerken, en dikkat çeken önerisi ise tuzla ilgili oldu. Salonda ya da yatak odasında sığınılabilecek alanlara su şişesi koyulmasının önemli olduğunu vurgulayan Moriwaki, "Ayrıca bir adet çikolata, metal düdük ve tuz olmalı' diyerek ekledi.

Deprem hazırlıklarının bir an önce yapılması gerektiğini aktaran Moriwaki, devlet, belediyeler, şirketler ve ailelerin alacağı önemler doğrultusunda riskin yüzde 70 azalacağını da vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarır58w6gm9nj:

çikolata ve su da demiş ama. neden sadece tuz diye haberi oluyo

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Soda daha iyi çözüm bence. İçinde tüm mineraller var.

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