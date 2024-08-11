Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı

18 yaşında bir acemi Japon asker,Japon ordu üssündeki atış poligonunda tartıştığı iki asker arkadaşını öldürdü.

Polis, şüphelinin Japonya'nın orta kesimindeki Gifu vilayetinde olay yerinde cinayet girişimi şüphesiyle tutuklandığını bildirdi.

Polis, şüphelinin Hino Kihon atış poligonundaki bir atış tatbikatı sırasında tüfekle diğer üç askere ateş açtığını söyledi.

Japonya'nın kara kuvvetleri olan Kara Öz Savunma Kuvvetleri, yaralananlardan ikisinin daha sonra hastanede öldüğünü doğruladı.

Protokolü gerekçe göstererek isimsiz konuşan bir ordu yetkilisi, olay sırasında çok sayıda kişinin eğitime katıldığına inanıldığını, ancak ayrıntıların hala araştırıldığını söyledi.

Japonya, sıkı silah kontrol yasalarıyla güvenliğiyle tanınıyordu, ancak son yıllarda metro istasyonlarında bıçaklama ve kundaklama saldırıları da dahil olmak üzere yüksek profilli şiddet olayları yaşandı ve el yapımı silahlar ve patlayıcılar konusunda artan bir endişe var.