Jackie Chan'den Gazze için yürek burkan sözler

Dünyaca ünlü Çinli aktör ve yönetmen Jackie Chan, yeni filmi "Unexpected Family"nin ön gösterimi sırasında yaptığı açıklamalarla duygulandırdı. Gösterim öncesi izlediği bir videodan bahseden Chan, Gazze'de yaşayan bir çocuğun sözlerinden derinden etkilendiğini ve gözyaşlarına hâkim olamadığını söyledi.

"O SÖZLERİ DUYDUĞUMDA İÇİM PARÇALANDI"

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jackie Chan, internette karşılaştığı bir videoda Gazzeli bir çocuğun "Bizim buralarda çocuklar büyüyemez" sözlerini duyduğunu aktardı. Ünlü oyuncu, bu cümlenin kendisini derinden sarstığını belirterek, o an gözyaşlarının istemsizce aktığını dile getirdi.

"YÜZÜNDE HİÇ BİR İFADE YOKTU"

Chan, çocuğun konuşurkenki hâlinin kendisini daha da etkilediğini ifade ederek, "Bu cümleyi kurarken yüzünde hiçbir duygu yoktu. Sanki her şeyi kabullenmiş gibiydi. O an anladım ki bazı yerlerde yaşlanabilmek bile bir ayrıcalık"sözleriyle yaşadığı duygusal anları paylaştı.

"YAŞLANABİLEN İNSANLARI TEBRİK EDİYORUM"

Gazze'de yaşanan insani krizin özellikle çocukları etkilediğine dikkat çeken Jackie Chan, bölgede birçok çocuğun küçük yaşlarda hayatını kaybettiğini vurguladı. Ünlü isim, "Bu yüzden yaşlanabilen insanları tebrik ediyorum. Çünkü yaşlanmak, aslında hayatta kalabilmek demek" ifadeleriyle salondakileri derinden etkiledi.

AÇIKLAMALARI DÜNYA BASININDA YANKI BULDU

Jackie Chan'in bu samimi ve içten açıklamaları kısa sürede uluslararası basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, ünlü oyuncunun duyarlılığını takdir eden paylaşımlar yaptı.

JACKİE CHAN KİMDİR ?

Jackie Chan, 7 Nisan 1954'te Hong Kong'da dünyaya geldi. Ailesinin Fransız Başkonsolosluğu'nda çalışması nedeniyle çocukluğunun ilk yıllarını konsolosluk yerleşkesinde geçirdi. Eğitim hayatına Nah-Hwa İlkokulu'nda başlayan Chan, akademik başarısızlık nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı.

1960 yılında ailesinin Avustralya'ya taşınmasının ardından China Drama Academy adlı yatılı okula gönderildi. Disiplinli ve zorlu eğitim sürecinden geçen Chan, 8 yaşında sinemayla tanıştı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Bruce Lee'nin yer aldığı yapımlarda da rol aldı.

Dublör kullanmadan gerçekleştirdiği tehlikeli sahneler, dövüş sanatlarındaki ustalığı ve kendine has mizah anlayışıyla aksiyon sinemasının efsane isimlerinden biri haline gelen Jackie Chan, bugüne kadar sayısız filmle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı.