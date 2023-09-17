İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangına müdahale eden helikopterin Tahtalı Barajı'na düştüğünü açıkladı. Helikopterde bulunan dört mürettebatın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

( İzmir'de yangına müdahale eden bir helkopter baraja düştü)

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İzmir'in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23: 53'te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir.