İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter Tahtalı Barajı'na düştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dört mürettebattan birinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

İzmir'in Menderes ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına müdahale eden helikopter Tahtalı Barajı'na düştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, helikopter içerisinde bulunan dört mürettebattan birinin sağ olarak kurtarıldığını diğerlerinin ise arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İzmir'in Menderes ilçesi Keller Mahallesi'nde dün saat 14: 04'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları tüm gün boyunca devam etti. Akşam saatlerinde ise çalışmalara gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri katıldı. Yangını söndürmek için havalanan ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu bir yangın söndürme helikopteri Tahtalı Barajı'na düştü.

Olayın ardından konuyla ilgili ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yapa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " İzmir'in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23: 53'te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma,Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"4 PERSONEL VARDI, 3'Ü KIRGIZ UYRUKLU"

Yumaklı, bugün incelemelerde bulunmak üzere Menderes'e gitti ve burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yakıt ikmali yaptıktan sonra suyunu alıp soğutma yapmak için buraya yönlendirildi. 23.53'ten sonra haber alınamadı. Tüm ekipler buraya seferber oldular. Toplam 4 personel vardı. Bunlardan 3'ü Kırgız uyruklu, 1'i Türk uyruklu. Kırgız uyruklu personelden bir tanesi kurtarıldı yoğun bakımda ama hayati tehlikesi yok. Görüş mesafesi çok düşük olduğu için şu anda arkadaşlarımız net bir şey söyleyemiyorlar. Dalgıçlarımız el yordamıyla enkazın orada olduğunu tespit ettiler. Bu aşamadan sonra bu helikopterin karaya çıkarma işlemleri başlayacak. Şu anda sayın savcımız, kaza kırım ile ilgili arkadaşlarımız burada kurtarma çalışmalarla ilgili start verildi."

Öte yandan sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Menderes ilçemizde çıkan yangına müdahale eden helikopterin Tahtalı Barajı'na düşmesi sonucu kaybolan mürettebatın bir an evvel sağ salim bulunmasını diliyorum. Çok üzgünüm… Kurtarılan bir personele en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kurtarma ekiplerimiz ilk andan beri olay yerinde" dedi.