İzlanda'da yanardağ patlaması! Bir gecede 400 deprem oldu

İzlanda'da bir haftadır meydana gelen depremler sonrasındaki volkanik patlamanın, ülkede son olarak bir buçuk yıl önce yaşanan volkanik patlamanın yaklaşık 10 katı büyüklüğünde olduğu belirtiliyor. Başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıktaki volkanik patlama sonucunda büyük bir lav akışı meydana geldi. Dumanlar başkentin her noktasından görüldü.

GECE BOYUNCA 400 DEPREM OLDU

Bölgede lav akışı ve yoğun duman halen sürüyor. Gece boyunca bölgede yaklaşık 400 deprem olduğu aktarıldı. İzlanda güvenlik birimlerinin, volkanik patlamanın yaşandığı alan çevresinde aldığı önlemler çerçevesinde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alana yaklaşmalarına izin verilmiyor.

"VOLKANA YAKLAŞMAYIN" UYARISI

Halk yeni depremler ve volkanik patlamalar konusunda uyarıldı. Vatandaşlar volkana fazla yaklaşmamaları konusunda uyarılırken, oluşacak gazdan etkilenilmesi halinde ise sağlık kuruluşlarına başvurmaları istendi. Bölgede sağlık ekipleri de 24 saat boyunca görev yapıyor.

UÇUŞLARDA AKSAMA YAŞANDI

Patlama sebebiyle İzlanda'da bazı uçuşlarda aksamalar yaşandı. Bazı iç hat seferleri, Keflavik Uluslararası Havalimanı yerine başkentin kuzeyindeki Reykjavik Havalimanına kaydırıldı.

ÜLKENİN EN TURİSTİK NOKTASI TEHLİKE ALTINDA

Volkanik patlamaların sürmesi ve lav akışının artması halinde ise ülkenin en önemli turistik yerlerinden olan Blue Lagoon'un da tehlike altında olabileceği ifade ediliyor.