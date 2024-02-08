İzlanda'danın Reykjanes yarımadasındaki yanardağ tekrar patladı

İzlanda'da ikinci yanardağ patlaması meydana geldi. Vatandaşlar daha fazla evin lavlar arasında kalıp kül olmasından korkuyor.

Bu sabah erken saatlerde yanardağ lav fışkırtmaya başladı. Yerel kaynaklar, patlamanın bir önceki patlamadan çok daha şiddetli olduğunu söyledi.

Bilim camiasındaki uzmanlar, ülkenin altında uzanan uzun süredir uykuda olan fay hattının uyandığını söyleyerek korkularını dile getirdi.

Grindavik kasabası zaten tahliye edilmişti ve binlerce depremin kasabaya zarar vermesinden sonra 4.000 kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı. İlk patlama Aralık ayında, Noel'den önce gerçekleşti ve ikincisi Ocak ayında oldu, bu da terkedilmiş balıkçı kasabasının kenarındaki evlere lav ulaşmasına neden oldu.

Reykjaness Yarımadası'nda bir patlama başladı. Bu sabah saat 05:40'ta artan sismik aktivite gözlendi ve Norveç Meteoroloji Ajansı'na göre bir magma akışıydı.

"Daha sonra bu sabah saat 6'da, Sylingarfell'in kuzeyindeki Sundhnúks krater serisinde başka bir patlama başladı. Daha önce, Norveç Meteoroloji Ajansı'nın duyurusu, bir magma akışının başladığını ve Sundhnúks kraterinde bir patlama olasılığının arttığını belirtmişti."

Bu haftanın başlarında, kapalı futbol stadyumunun altında bulunan büyük bir çatlakla ilgili resimler ortaya çıktı. Ardından Meteoroloji Ofisi, güç santraline ve ünlü Blue Lagoon turistik cazibe merkezine yakın bir 4 km'lik fay hattı altında tekrar magmanın biriktiğini bildirdi.