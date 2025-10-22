İzlanda'da bir ilk! Doğada sivrisinek tespit edildi

İzlanda Doğa Bilimleri Enstitüsü'nden entomolog Matthias Alfredsson, başkent Reykjavik'in yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde üç Culiseta annulata türü sivrisinek — iki dişi ve bir erkek — yakaladıklarını açıkladı.

TUZAKLARDA BULUNDU

Sivrisinekler, genellikle kelebekleri çekmek için kullanılan, ısıtılmış şarap ve şeker karışımına batırılmış iplerle kurulan tuzaklarda bulundu.

"DOĞAL ORTAMDA İLK KEZ KAYDA GEÇTİ"

Alfredsson, "Bu, İzlanda'da doğal ortamda sivrisineklerin ilk kez kayda geçmesidir" dedi. Daha önce yalnızca bir arktik türün, yıllar önce Keflavik Havalimanı'na inen bir uçaktan çıktığı tespit edilmişti, ancak o örnek daha sonra kaybolmuştu. Uzman, sivrisineklerin gemilerle ya da kargo konteynerleriyle ülkeye taşınmış olabileceğini düşünüyor.

Ancak buna rağmen, küresel ısınmanın doğrudan neden olduğu görüşüne katılmıyor: "Bu tür soğuk iklimlere oldukça dayanıklı. Uzun ve sert kışlarda bile hayatta kalabiliyor" diyor Alfredsson. Yine de, uzayan yaz mevsimleri ve yumuşayan kışlar, sivrisineklerin yeni bölgelere yayılmasını kolaylaştırıyor.

BAHAR AYLARINDA YENİ GÖZLEMLER YAPILACAK

Uzmanlar, bahar aylarında yapılacak yeni gözlemlerle bu türün İzlanda'da kalıcı hale gelip gelmediğinin netleşeceğini belirtiyor.