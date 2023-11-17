İtalyan Vatandaşı İznik'te Müslüman Oldu

İtalyan Salvatore La Rocca, Bursa'nın İznik İlçe Müftülüğü'ne başvurarak Müslüman oldu. İhtida merasimi düzenlendi ve La Rocca'ya Diyanet İşleri Başkanlığı ihtida seti hediye edildi.

İtalyan Salvatore La Rocca Bursa'nın İznik İlçe Müftülüğü'ne yaptığı başvurunun ardından İlçe Müftüsü Nurettin Çelik ve şahitlerin huzurunda, kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde, İtalyan vatandaşı Salvatore La Rocca müftülüğe yaptığı müracaatın ardından ihtida merasimi gerçekleştirildi. Müftülük personeli Muhammed Yakup Özturgut'un Kur'an- Kerim tilavetiyle başlayan tören, Müftü Nurettin Çelik'in iman esasları ve İslamiyet hakkında verdiği kısa bilgiyle devam etti. Daha sonra İtalyan Salvatore Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Merasim sonrasında La Rocca'yı tebrik eden Çelik, İsa İdris adını alan gence Diyanet İşleri Başkanlığı ihtida seti hediye etti. - BURSA