İtalyan siyasetçi Maria Elena Boschi'nin tangalı fotoğrafları infial yarattı! Gerçek çok başka çıktı

Fotoğrafın yayınlanmasından sonra çoğu İtalyan Maria'nın kıyafetinin bakanlık görevine yakışmadığını iddia ederek hemen görevden alınmasını istedi. Fotoğraf 2014 yılında çekilmesine rağmen, 2022 yılında internette viral oldu.

ÇOĞU KİŞİ TARAFINDAN KINANDI

İtalyan gazetesi La Stampa, fotoğrafa "Bakanlık görevi için yemin eden bir kadın siyasetçinin meclise kadar bu elbise ile gelmesi parlamento kıyafet kurallarına aykırıdır" yorumunu yaptı. Maria, bazı çevrelerce avukatlık ve bakanlığı ile değil de sadece kıyafetleri ile ön plana çıkmaya çalışmakla suçlandı.

FOTOĞRAF GERÇEK DEĞİL

Fakat, uzmanlar fotoğraf üzerinde yaptıkları incelemede, kadınların iyi yerlere gelmesini hazmedemeyen bazı cinsiyetçi gruplar tarafından fotoğrafın orijinali ile oynandığını ve görünen tanganın photoshop'la fotoğraf üzerine yerleştirildiğini tespit etti. Fotoğrafın sahte olduğunun ortaya çıkmasından sonra eski bakan Maria'nın konu hakkında yapacağı yorum merak konusu oldu.